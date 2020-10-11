Son dakika... Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, o görüntü üzerine harekete geçti - Son Dakika

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, Beyoğlu'nda bir köpeğe şiddet uygulayan şahsı yakalayarak ceza kesti. Şüphelinin, köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Çam Dalı Sokak'ta bir köpeğe şiddet uygulandığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından köpeğe şiddet uygulayan şahısın kimliğini tespit etti.

Görüntüler izletilince suçunu kabul etti

Gayrimenkul danışmanlığı yaptığı öğrenilen İran uyruklu Seyed M. (35) isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Seyed M.'ye köpeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler izletilince köpeğin arkadaşına ait olduğu bir anlık kızgınlıkla yaptığını söyleyerek suçunu kabul etti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması sebebiyle şahsa 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.

Köpeğe şiddet anı kamerada

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin köpeği yumruklayıp şiddet uyguladığı anlar görüldü. - İSTANBUL