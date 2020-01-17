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Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı
11 dakika önce
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.
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