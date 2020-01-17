Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

11 dakika önce

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:30 
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