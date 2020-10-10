Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

"Dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlamak amacıyla konut projelerimizi yürütüyoruz. 657'si Meram'da olmak üzere Konyamıza toplamda 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"

"Hemen hemen Konyamızın her köşesinde bir projemiz var"

"Biz biliyoruz ki, şehirlerin geleceği şehri eminlerin, belediye başkanlarının kalemiyle yazılır. Bizim de Konya'nın Meram'ın geleceğinde imza niteliği taşıyacak cümlelerimiz var. ve ilk paragrafı yazmaya başladık. Daha yazacağımız çok paragraflar var. İnşallah 2023'e kadar bir çok projeyi, o dileğimiz, hafızalarda gönüllerde iz bırakacak projeleri hayata geçirmektir"

"Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bize durmak da dinlenmek de haramdır diyeceğiz. AK Kadrolar olarak hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Ülkemizi siyasetiyle, ordusuyla, ekonomisiyle küresel bir güç yapacağız."