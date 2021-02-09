Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti.

Nallıhan'ın ardından Beypazarı'na gelen Kurum, burada belediyeyi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçedeki diğer yetkililerle görüştü.

Daha sonra Ayaş'a geçen Kurum'u Belediye Başkanı Burhan Demirbaş karşıladı.

Bakan Kurum, Demirbaş ve diğer yetkililerle görüşerek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.