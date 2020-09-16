Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "G20 Çevre Bakanları Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "G20 Çevre Bakanları Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir kriz olduğunu belirterek, "Dünyamızın içinde bulunduğu kritik eşikte ihtiyacımız olan şey küresel krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir.

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir kriz olduğunu belirterek, "Dünyamızın içinde bulunduğu kritik eşikte ihtiyacımız olan şey küresel krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir." dedi.

Bakan Kurum, Bakanlığın toplantı salonunda, online düzenlenen G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının geçen yıl haziran ayında Japonya'da "Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlığıyla düzenlendiğini anımsatan Kurum, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle toplantının dijital ortamda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toplantılarda alınacak kararların, ülkeler ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Küresel salgının bir an evvel sona ermesini ve önümüzdeki yıl İtalya'daki toplantıda bir arada olmayı temenni ediyorum." dedi.

G20 ülkelerinin dünya ekonomisinin yüzde 80'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ettiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bu sebeple alacağımız kararlar, ortak evimiz olan bütün bir yerküreyi ilgilendirmektedir. İklim değişikliği, sınır tanımayan, küresel bir krizdir. Bakın Türkiye'de sadece 2020'nin ilk 9 ayında yaşadığımız sellerin bize maliyeti milyarlarca Türk lirası oldu. Onlarca insanımızı kaybettik. Şu an dünyamızın içinde bulunduğu kritik eşikte ihtiyacımız olan şey küresel krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir. Biz ülke olarak, dünyamızı ilgilendiren sorunlara çözüm bulmak için çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunlardan en önemlisi de iklim değişikliğiyle mücadeledir. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesi için ayrı ayrı iklim değişikliği eylem planları hazırladık. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Özellikle yenilenebilir enerjide geldiğimiz nokta, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz, 2011'den bugüne 19 bin megavattan 45 bin megavatın üzerine çıkmıştır. Bu alanda, Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 13'üncü ülkesiyiz."

"Plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düşürüldü"

Ağustosta Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim tesisinin açılışının yapıldığını aktaran Kurum, dünyanın en kapsamlı çevre projelerinden olan Sıfır Atık Projesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını söyledi.

Türkiye'deki plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında düşürüldüğünü belirten Kurum, "İçecek ambalajlarına zorunlu depozito uygulamasını getirdik. Kayıt dışılığı önlemek için Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasını başlattık." bilgisini verdi.

"Sıfır Atık Mavi" seferberliği ile deniz kirliliğinin önlendiğini ifade eden Kurum, Türkiye'nin atıkları geri dönüştürdüğünü, asla doğaya bırakılmadığını vurguladı.

"Geri kazanım oranı en az yüzde 35'e çıkarılacak"

Atık geri kazanım oranının yüzde 13'lere çıktığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı en az yüzde 35'e çıkaracağız. Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9'dan OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarıyoruz. Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturuyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizle, ülkemizdeki yeşil alan miktarını artırıyor, şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Bütün kamu binalarımızda ve kentsel dönüşüm projelerimizde güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, binalarımızın enerji verimliliği yüksek, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan yapılar olmasını sağlıyoruz. Türkiye olarak, 2030 yılına kadar ağaçlandırmadan mera ıslahına, ormanlarımızın yeşil alanlarımızın artırılmasına ve arazi tahribatının dengelenmesine kadar belirlediğimiz tüm hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akdeniz ülkeleri içerisindeki en büyük hacme sahip iki adet yapay resif projemizle deniz canlıları için yeni habitatlar oluşturup biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyoruz. Kuzey Ege Denizi'nde kırmızı mercanları koruyup yok olmalarını önledik, önlemeye de devam ediyoruz."

Kovid-19 salgınının zengin fakir, kuzey güney, doğu batı ayırt etmeksizin bütün ülkeleri etkileyen küresel bir musibete dönüştüğünü vurgulayan Kurum, "Bu salgın, çevre dostu bir dünya kurmanın, doğa ile kardeş olmanın ve yeşil dönüşümün önemini de gözlerimizin önüne sermiştir. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak, sağlıklı bir gelecek sunmak hepimizin üzerinde olan hayati bir sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dünya düzeninde, hem salgın hem de iklim değişikliği karşısında mücadeleye, bütün ülkelerle birlikte, kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Bülent Üncü, Dışişleri Bakanlığı Enerji, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel de katıldı.

Murat Kurum, Türkiye, Enerji, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'G20 Çevre Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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