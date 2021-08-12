Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.
Bakan Kurum, şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede, yetkililerden bilgi aldı.
Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Kurum, selden etkilenen vatandaşları dinledi.
Bakan Kurum'un bölgedeki incelemelerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika