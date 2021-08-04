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Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

04.08.2021 21:55
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesinde zarar gören evlere ilişkin "3 artı 1 konutlara 3 artı 1, 2 artı 1 konutlara 2 artı 1, altında deposuyla yine yanında müştemilatıyla ahırıyla projelendiriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesinde zarar gören evlere ilişkin "3 artı 1 konutlara 3 artı 1, 2 artı 1 konutlara 2 artı 1, altında deposuyla yine yanında müştemilatıyla ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, yeni yapılacak konutlar için adımların atıldığını belirten Kurum, "Vatandaşımızı biz, en kısa zamanda sağlam, güvenli dediğimiz yuvalarına yerleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki altyapı durumuna ilişkin bilgi veren Kurum, "Elektrik ve içme suyu altyapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu noktada su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Elektrik noktasında da toplam yangından zarar gören 36 bin 608 abonemizden sadece 222'sine enerji veremiyoruz. Kalan abonelerin tamamına enerji veriyoruz. Bunların da yine tamamına süreç içerisinde verecek adımları, çalışmaları arkadaşlarımız yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Marmaris'teki hasar tespit çalışmalarına değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız, 134 binanın acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptı. Mersin'de meydana gelen yangında, Aydıncık ve Silifke de etkilenmişti. Burada da 77 binamız ağır hasarlı, acil ve yıkık durumda. Adana'da dünkü açıklamamızda, Kozan'da ve Aladağ'da etkilenme olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de Adana'da Aladağ ve Kozan'da 61 binamız acil ağır hasarlı ve yıkık durumda. Tabii istisnasız tüm bakanlarımızla birlikte evlerimize mahallelerimize gidiyoruz, muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunları, problemleri neyse onları çözmenin gayreti içine giriyoruz ve devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren bir taraftan yangını söndürürken, diğer taraftan vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için ikinci gün itibariyle çalışmalarını başlatmıştır ve aynı anlayışla da inşallah çalışmaları yapacağız."

"Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz"

Kurum, konutları yerinde yapacaklarını vurgulayarak, "Herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesine veya orman alanına yapmayacağız. Aynı, vatandaşlarımızın bulunduğu alanlar neresiyse o alanlara yapacağız. Hatta hazinenin mülkiyetindeki yerlerde vatandaşlarımıza konutlarını yapmak suretiyle buraların tahsislerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Konutların ve ahırların örneğini bir ay içinde hazırlayıp vatandaşlara göstereceklerini dile getiren Kurum, "3 artı 1 konutlara 3 artı 1, 2 artı 1 konutlara 2 artı 1, altında deposuyla yine yanında müştemilatıyla ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz ve burada düğmeli evler dediğimiz mahallemizde, köyümüzde olan evleri inşallah modernize edilmiş halini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

"344 ahırımızı üç ay içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız"

Bakan Kurum, yangın bölgesinde yaşayan vatandaşların şu an büyük bir kısmının yaylalarda olduğunu, bunların iki-üç ay içerisinde köylerine, mahallelerine döneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hasar görmüş ne kadar ahırımız varsa üç ay içerisinde bu ahırların tamamının inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede yaklaşık 344 tane ahırımız bu yangında hasar görmüş durumda. Dolayısıyla 344 ahırımızı üç ay içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yöresel mimariye uygun bir şekilde hazırlıyoruz ve bu konutlarımızı da bir ay içerisinde bütün alanlarda başlamak suretiyle, camisiyle, köy konağıyla, muhtarlığıyla, okuluyla, altyapı ve üstyapısıyla örnek köyler hazırlamak istiyoruz ve bu çerçevede yangın söndürme altyapı sistemini de kuracağız. Yine içme suyu hatlarını yenileyeceğimiz yaklaşık 10 mahallemiz var. İller bankamız ve büyükşehir belediyemiz birlikte bu projeleri gerçekleştirecek. Bu mahallelerimizin hepsinin altyapısına da yangın hidrantı getirmek suretiyle olası yangınlara karşı çok daha fazla tedbir almış olacağız. Bu inşaatların hızlı olması şu anlamda önemli, vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakinen takip ettiğini ve tüm bakanlardan gerekli bilgileri aldığını aktaran Kurum, "Devletimiz tüm kurumlarıyla yangının çıktığı ilk andan itibaren verilmesi gereken tüm destekleri vermiştir ve vermeye de devam edecektir." diye konuştu.

"Bunun hiçbir yerinde rant yoktur"

Bazı basın yayın organlarında evleri yapmak için niye bu kadar acele ediliyor gibi eleştiriler gördüğüne dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O eleştirileri yapanların sahadan, Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir şekilde haberleri yok. Hiçbir şekilde burada vatandaşın nasıl bir ihtiyacı var, vatandaşımız devletinden ne bekliyor? Bunu bilmiyorlar. Burada devlet-millet kaynaşmasından haberleri yok. Onlar hala eski Türkiye'de kalmışlar. Maalesef depremlerde, sellerde enkazın altında kalan Türkiye istiyorlar. Biz her afette olduğu gibi her depremde, selde, heyelanda, yangında olduğu gibi Antalya'da da Marmaris'imizde de Muğla'mızda da Bodrum'umuzda da Mersin'imizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en hızlı bir şekilde bütün bakanlıklarımızla birlikte kimin üstüne ne düşüyorsa, ne vazife varsa masanın ucundan tutmak suretiyle en hızlı şekilde yapacaktır. Vatandaşlarımız bizden bunu bekliyor. Bunun hiçbir yerinde rant yoktur, hiçbir gelir beklentisi yoktur. Sadece ve sadece milletin duası, beklentisi vardır. Biz milletimizin dualarıyla bugüne geldik ve yine aynı şekilde onlarla aynı yolu yürümeye devam edeceğiz."

(Bitti)

Murat Kurum, Manavgat, Yangın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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