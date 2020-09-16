Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:31 - Kaynak: AA
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