GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin ardından dün yaşanan sel sonrası bugün Giresun 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, helikopterle havadan Doğankent ve Tirebolu 'daki sel bölgesindeki incelemelerinin ardından selden en fazla zarar gören Dereli ilçesine geldi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:57

Kaynak: İHA

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