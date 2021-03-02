Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu

02.03.2021 16:26
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu, System.String[]

Son dakika haberi... Yeşilay'ın kuruluşunun 101. yıl dönümünde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık.

Yeşilay'ın kuruluşunun 101. yıl dönümünde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsisini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası nedeniyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve ilgili kurum yetkileri katıldı.

"BİRÇOK HAZİNE TAŞINMAZIMIZI 49 YIL SÜRE İLE BEDELSİZ TAHSİS ETTİK"

Yeşilay'ın 101. yıl dönümünü tebrik eden Bakan Kurum, "Bilhassa, bir sağlık felaketi olmasının yanında, çevre kirliliğinin de en büyük sebeplerinden olan sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarıyla, hakikaten özel bir tebriği hak ediyor. Ülkemizi sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalışan, gençlerimiz için mücadele eden Yeşilay'ımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında, Yeşilay ile vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklardan koruma ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsisini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

"GENÇLERİMİZİ KÖTÜ ALIŞKANLARDAN KURTARACAK BİRER YUVA OLACAKTIR"

Tahsis edilen alanlarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Yeşilay'ımız için Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere de 30 ilimizde, 13 tanesi kullanıma hazır binadan ve arsalardan oluşan toplam 148 bin metrekarelik taşınmazımızı 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis ettik. Diyarbakır ve Bursa'mızda; Yeşilay danışma merkezi için tahsis ettiğimiz alanlarda inşa çalışmalarına da TOKİ eliyle hızla devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki, illerde kuracağımız hem rehabilitasyon hem danışma merkezilerimizde birçok hayata dokunacak, gençlerimizi kötü alışkanlardan kurtaracak birer yuva olacaktır. Yanlış zamanda, yanlış mekanda, yanlış insanlarla tanışan ve bağımlı olan gençlerimiz, bu yuvalarda, bu merkezlerimizde, doğru insanlarla, doğru bir mekanda yeni hayatlarına İnşallah kapı aralayacaklar" diye konuştu.

"BİR İNSANIN HAYATINI KURTARMAK TÜM İNSANLIĞI KURTARMAK GİBİDİR"

Bağımlı kişileri hiç kimseniz öteki olarak görmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, "Bu kardeşlerimiz bizimdir, 83 milyonluk Türkiye ailesinin birer mensubu olarak görüyoruz. Biz bu illetlere müptela olmuş evlatlarımızı canımızdan öte görüyoruz, ailemizin bir üyesi olarak görüyoruz, evlatlarımız olarak görüyoruz. ve evlatlarımızın topluma kazandırılması, mutlu bir hayata sahip olabilmeleri için de hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. İnşallah burada kurtaracağımız her bir hayat, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacaktır. Ben bu duygularla, tüm bu çalışmalarımızın, inşa edeceğimiz yuvalarımızın, merkezlerimizin, ülkemize, milletimize, yeni nesillere ve Yeşilay Cemiyetimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SADECE TIBBİ TEDAVİ İLE ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgi veren Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Önleme faaliyetleri dışında özellikle bağımlılık tedavisi bağlamında da çok sıkıntılı zor bir alan. Sadece tıbbi tedavi ile önlemek mümkün değil. Aynı zamanda bu tedavinin içerisinde psikososyal destek tarafı da olması gerekiyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri her ilde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde birden fazla olmak üzere bu işlevi görüyor" dedi.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu

Yeşilay Haftası, Murat Kurum, Türkiye, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi İstanbul'da eczaneler normal mesai saatlerine döndü Mahkemeye çıkan eski Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ve üç yönetici, şartlı serbest kaldı Restoranlar açıldı; AVM'lerin yemek katları dolup taştı Koronavirüs haritasına göre kısıtlamalar esnetilmeye başlandı! İşte normalleşme için sırada bekleyen 38 il Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti
Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak Fenerbahçe'de Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacak         
16:11
Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı Tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı         
15:41
Hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor Hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor         
15:05
Eylem Planı'nda dikkat çeken detay! İfade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek Eylem Planı'nda dikkat çeken detay! İfade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek         
14:53
Vaka haritasında kırmızı renge boyanan Trabzon'da cadde ve sokaklardaki kalabalık pes dedirtti Vaka haritasında kırmızı renge boyanan Trabzon'da cadde ve sokaklardaki kalabalık pes dedirtti         
14:39
Şizofren oğlu tarafından eşi öldürülen baba yürek dağladı: Yaşamanın anlamı kalmadı Şizofren oğlu tarafından eşi öldürülen baba yürek dağladı: Yaşamanın anlamı kalmadı         
14:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı         
14:07
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Oğlunu Oğlunu "Allah yoluna kurban ettiğini" söyleyerek ensesinden bıçaklayan babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis memuru, Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis memuru, "Anlatmak istemiyorum" diyerek ifadesini yarım bıraktı         
12:19
Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı         
12:18
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı         
10:39
Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci'den güzel haber geldi Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci'den güzel haber geldi         
10:27
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 16:37:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay'ın 101. yıl dönümünde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei