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Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 ildeki 144 arsayı satışa çıkarıyor - Son Dakika

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 ildeki 144 arsayı satışa çıkarıyor

06.07.2021 13:46
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 ildeki 144 arsayı satışa çıkarıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 16 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar 8 Temmuz'da düzenlenecek açık artırma ile satışa sunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 16 ilin bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsalar 8 Temmuz'da düzenlenecek açık artırma ile satışa sunacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, arsa müzayedesinde Ankara'da Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Kahramankazan ilçelerinde 26, İstanbul'da Zeytinburnu ve Beyoğlu ilçelerinde 2, İzmir'de Torbalı, Bayındır, Buca, Gaziemir ve Çeşme'de 80, Aydın Didim'de 10, Muğla Bodrum ve Niğde Bor'da 5'er, Şırnak Çizre ve İdil'de 3, Manisa Salihli'de 2 ve Mersin Erdemli'de 4, Tekirdağ Şarköy, Bursa Mustafakemalpaşa, Düzce Merkez, Denizli Tavas, Kırıkkale Yahşihan, Ağrı Merkez, Bitlis Güroymak'ta birer arsa olmak üzere toplam 144 arsa açık artırma ile satılacak.

Müzayede sonucunda tekliflerin Bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.

Arsaların nitelikleri arasında "konut", "ticaret", "sanayi", "turizm tesisi", "sosyo kültürel tesis", "konut dışı kentsel çalışma", "kentsel servis" alanları yer alıyor.

Arsaların çoğunluğunu konut alanları oluştururken, İstanbul Zeytinburnu'nda 1, Mersin Erdemli'de 4, Muğla Bodrum'da 3, İzmir Çeşme Alaçatı'da 1 turizm tesis alanı dikkati çekiyor.

Açık artırmada ilişkili arsalar için "birleştirilmiş teklif" sistemiyle satış yapılacak.

Arsa gelirleri kentsel dönüşüme

Bakanlık, yapılacak müzayede ile atıl durumdaki ticaret ve sanayi arsalarını yatırımcılara sunarak, kentlerin yatırım ve istihdamının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Ayrıca tüm arsalardan elde edilecek kazanç ise kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.

Müzayede, 8 Temmuz Perşembe 11.00'de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu ve internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden yapılacak.

İnternet katılım başvuruları açık artırmadan bir gün önce kapatılacak.

Zeytinburnu, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 ildeki 144 arsayı satışa çıkarıyor - Son Dakika


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