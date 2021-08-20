Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir köye 2 günde cami inşa etti.

Şiddetli yağışın ardından İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, büyük çapta hasara yol açtı.

1793 yılında yaptırılan Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi sel sularının içine dolması ve balçık ile çamurla kaplanması dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililer, köye kısa sürede cami yapımına karar verdi.

Bir günde betonu atılan cami, prefabrik olarak inşa edildi, bugün ise cuma namazı kılındı.

Çaykıyı Köyü Mahalle Camisi İmamı Mustafa Oral, geçen hafta sel felaketi yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarla yaz Kur'an kursu kapsamında ders verirken yoğun yağış başladığını belirten Oral, "Biz çocukları evlerine bıraktık. Ben de bakkala ekmek almaya gittim. İhtiyacımı alıp dönerken köye geçemedim. Arabamı bırakıp köye yaya geçtim." dedi.

Camilerinin tarihi bir yapı olduğunu aktaran Oral, camların patlamasıyla içeri suyun girmesiyle yaklaşık 2 metre boyunda çamurla kaplandığını kaydetti.

Caminin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Oral, "Tehlike arz ettiği için zaten devletimiz tarafından kullanıma kapatıldı. Allah razı olsun, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün Cuma. Çarşamba günü devlet yetkililerimiz geldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. 'Hocam, yeni bir cami inşa edeceğiz, size de cumayı kıldıracağız' dediler. Ben Allah'a şükür hiçbir tereddüt yaşamadım. Devletimin ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğuna güvencim tamdı. Çarşamba günü betonu atıldı.

Perşembe günü kurulumu yapıldı. Biz bugün cumayı bu camide idrak ettik. Rabbime şükürler olsun." diye konuştu.