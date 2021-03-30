Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Edirne, Antalya, Tekirdağ ve Kocaeli'nde bazı alanlar, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı", "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ve "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Edirne'nin Enez ilçesindeki Karaincirli Köyü Doğal Sit Alanı, Vakıf Köyü Doğal Sit Alanı ve Büyükevren Köyü Doğal Sit Alanı, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Keşan ilçesi Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanları, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi. "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ilçesinde yer alan Elmalı Sedir Ağaçları Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" oldu. İki yerdeki "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan"ın tesciline ilişkin idari süreç sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İsmail Yazıcı Mesire Yeri Doğal Sit Alanı da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Doğal Sit Alanı ise "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.