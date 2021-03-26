UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında "Küresel Salgın Sürecinde Tiyatro ve Dijitalleşme" başlıklı panel düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çevrim içi yapılan panelde, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem ve Versus Tiyatro Sanat Yönetmeni Kayhan Berkin konuşmacı olarak yer aldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu'nun yönettiği panelde Karslıoğlu, pandemi döneminde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Karslıoğlu, karantina döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sanat Cepte" uygulamasıyla söyleşiler, oyunlar ve okumalar gibi birçok etkinliği tiyatroseverlerle buluşturduklarını belirterek, "Ayrıca dijital ortamda Devlet Tiyatrosu tüm arşivini açtı. Belge olsun diye çekilmiş oyunlardı ama bayağı bir ilgi gördü. Çok fazla izlendi." dedi.

Temmuz ayının başından itibaren de açık hava oyunları sahnelemeye başladıklarını dile getiren Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"23 il ve 38 ilçeye yaklaşık 5 oyun gönderdik, kamyon projesiyle. Doğu ve Güneydoğu'daki çocukları açık havada tiyatroyla buluşturduk. Ardından 1 Eylül'den itibaren koşulları göz önünde bulundurarak ve var olan repertuvarı bir kenara bırakarak, en fazla 4 kişilik oyunlarla başladık. Salon kapasitesini yüzde 50 indirdik. Kulislerimizde gerekli düzenlemeyi yaptık. Seyirciler için de önlemleri aldık. Açık hava yaz oyunlarına, daha sonra da Talimhane'de sahne almaya başladık."

Karslıoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunun hazırladığı bir projeyle 5 okuma provasını dijital ortam üzerinden gerçekleştirdiklerini, özel tiyatroların kullanımına sahnelerini açtıklarını kaydetti.

- "Pandemi bizim uzun vadedeki hedefimizi öncelemiş oldu"

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yöntem, diğer bölgelerdeki kooperatiflerin kurulmasının tamamlanmasıyla Tiyatro Kooperatifi Birliği kurmak istediklerini söyledi.

Yöntem, İstanbul'daki tiyatro kooperatifine 60 özel tiyatronun üye olduğunu bildirerek, "Bizim hedefimiz kısa vadede özel tiyatroların üzerindeki maddi yükü hafifletmek, orta vadede gelirlerini arttırmaları için çalışmalarda bulunmak ve uzun vadede de yasal mevzuat değişikliği yaptırmaktı. Pandemi bizim uzun vadedeki hedefimizi öncelemiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının bünyesi altında çok farklı kesimlerden tiyatro yapımcılarının bir araya geldiği toplantılar düzenlendi. Fakat bizler bu pandemi sürecinde ödeneksiz tiyatrolar olarak hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz ne yazık ki." diye konuştu.

Birçok tiyatronun bu dönemde sahnesini kaybettiğine dikkati çeken Yöntem, kısıtlamalar sebebiyle zorlu bir süreç geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

"Tiyatro ile sinema arasında neler yapacağımızı görmek istedik"

Versus Tiyatro Sanat Yönetmeni Berkin ise pandemi döneminde tiyatro ile sinema arasında bir yol bulmaya çalıştığını belirtti.

Hibrit bir deneme yapmaya gayret ettiğini ifade eden Berkin, "Sonra Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun tasarımını yaptığı ve Kadıköy Boa Sahne'nin buna alan açtığı 'Boa Kısalar' projesi ortaya çıktı. Aslında kasım ayından önce bu oyunların sahnede seyircilere sunulması öngörülüyordu. Daha sonra yerli yazarlardan oluşan bu oyunların tasarımını yapıp, yeniden dijitale uyarlamak istedik. Aslında dijitale uyarlarken birinci amacımız sahnenin kapanmamasıydı. İkinci amacımız, sahnede gösteremediğimiz bir şeyin bir yolunu bularak seyirciyle buluşturmaktı. Üçüncüsünde de tiyatro ile sinema arasında ara yüz diye tabir ettiğimiz noktada neler yapacağımızı görerek, bunla yüzleşmek istedik. Şimdiye kadar 5 kısa oyun seyirciyle buluştu." şeklinde konuştu.