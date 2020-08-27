Son dakika! Ceyhan'da tarlada çalışıp çobanlık yapan öğrenciler fen lisesini kazandılar - Son Dakika

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, ilçede çobanlık yaparak ve tarlada çalışmalarının yanında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 4 öğrencinin girdikleri sınavda fen lisesini kazandıklarını söyledi.

Koçer, AA muhabirine Başören Mahallesinde yaşayan Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Neslihan Şahin ve Egehan Saçıkarlı isimli dört öğrencinin maddi imkansızlıktan dolayı ailesi ile birlikte çiftçilik ve çobanlık yaparak, zor şartlar altında LGS sınavlarına hazırlandığını kaydetti.

Müdürlükleri tarafından LGS'ye hazırlanan öğrenciler için gece kursu açtıklarını belirten, Koçer, şöyle devam etti:

"Başören Ortaokulu'nda gönüllü öğretmenlerimiz tarafından açtığımız LGS'ye hazırlık kursumuza 22 öğrencimiz katıldı. Maddi durumu kötü olan öğrencilerin çoğunun okul dışında ailelerine tarlada ve çobanlık yaparak katkı sağlıyorlar. Hem çalıştılar hem de sınavlara hazırlandılar. Azimle çalışan 4 öğrencimiz LGS'de üstün başarı sergileyerek aldıkları yüksek puanlarla fen lisesini kazandılar. Onları gönülden tebrik ediyorum."

Fen lisesini kazanan öğrenciler ise emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, maddi imkansızlıktan dolayı okumaktan çekinen tüm öğrencilerin azimle mücadele ederek başaracaklarına inandıklarını söylediler.