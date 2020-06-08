Son Dakika: Ceylanpınar'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Ceylanpınar'da kaza: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre Viranşehir istikametine giden motosiklet kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yarandı. Polis sosyal mesafenin korunması için çevrede önlem aldı. Olay yerine polis tarafından ambulans çağrıldı. Ambulans ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının tedavisi devam ediyor.