Son dakika! Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü, motosikletini yaktı (2) - Son Dakika

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI
Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde Oğuzhan T.'nin ateşe vererek yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan incelemede motosikletin bir süre önce Bilecik'ten çalındığı anlaşılırken, Oğuzhan T.'nın aracı çalıntı olduğunun tespit edilmemesi için yaktığı anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:32 - Kaynak: DHA
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