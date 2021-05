Son dakika... Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen araçlarıyla şehir merkezine inen çift, polis denetimine takıldı. Ekiplere güçlük çıkartan ve izin belgeleri bulunmayan karı koca, hem cezayı yedi hem de polislere bağırdı.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde araçlarıyla dışarı çıkış izin belgeleri bulunmayan karı-koca, kasaptan et almak isterken polis denetimine takıldı. İzin belgesi olmadan araçları ile dışarı çıkmaları yasak olan ve polis ekiplerine güçlük çıkartan S.Y. ile M.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yürüyerek emniyet binasına götürülen çift, polis ekiplerine bağırdı. Kasaptan et alan M.Y. isimli kadın, kendilerini götüren polis ekiplerine, "Doktora gidiyoruz. Oruçlusun, nasıl işlem yapıyorsun? Siz nasıl insanlarsınız? Allah belanızı versin" şeklinde sözler kullandı. Kuralları ihlal ettiği için idari para cezası kesilen S.Y. ile M.Y., yaklaşık iki saat süren işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı. - SAKARYA