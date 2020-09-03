Son dakika... Cezaevinden çıkıp yine otomobil çalan şüpheli tekrar tutuklandı
Son dakika habere göre İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan şüpheli polis tarafından ikinci kez yakalandı.
İstanbul
'da park halindeki otomobilleri çalan şüpheli polis tarafından ikinci kez yakalandı. Şüphelinin 2 yıl otomobil hırsızlığı suçundan cezaevinde olduğu ve yeni çıktığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ve 21 Ağustos tarihinde 2 ayrı otomobilin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki otomobillerin çalındığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Mustafa I.(46)'yı teknik ve fiziki takibin ardından adresine baskın düzenleyerek yakaladı. Çalıntı 2 otomobil polis tarafından ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 51 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 2 yıl oto hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Cezaevinden yeni çıkan Mustafa I. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Mahallelinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden 5 kamyon çöp çıktı Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Otelden düşen cam bir genci yaraladı, temizlik görevlisinin ilk yardımı hayat kurtardı Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu