Son Dakika: Cezaevinden izinli çıkan kişi hırsızlık yaparken yakalandı

Son dakika güncel haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda büfe işleten O.B, bir müşterinin bir şey almadan çıkması üzerine şüphelendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen işletme sahibi, bu kişinin alkol şişesini pantolonunun içine koyarak ayrıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Atakum Emniyet Müdürlüğü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, aynı yerden 2 gün önce de aynı yöntemle alkol çaldığı belirlenen Ü.E'yi (23) yakaladı. İşletme sahibi, Ü.E'nin babasının çalınanların parasını ödemesi üzerine şikayetinden vazgeçti. Hükümlü olduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıktığı belirlenen Ü.E'nin savcılık kararıyla gözaltına alınmasına karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.E, hırsızlık suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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