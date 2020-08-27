Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizinde siyasi çözümün öncelenmesi ve ateşkesten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Libya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tebbun, mümkün olan en kısa sürede milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilerek Libya krizinin siyasi olarak çözümünü önceleyen (hükümet ve Tobruk Meclisi tarafından yapılan) açıklamalardan övgüyle söz etti." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin açıklamasında, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, ülkesinin Libya hükümetine ve halkına desteğini yinelediği aktarıldı.

Libya Başbakanı Serrac da Cezayir'in Libya'nın istikrarı ve güvenliğini desteklemesini takdir ederken, iki ülkenin derin ilişkileri olduğunu vurguladı.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.