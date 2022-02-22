Mozambik, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na gözlemci üye oldu - Son Dakika

Zengin doğal gaz rezervleriyle bilinen Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) gözlemci üye olarak katıldığı bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, Katar'ın başkenti Doha'da "Doğal Gaz... Enerjinin Geleceğini Çizmek" adıyla düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda, Mozambik ile ilgili karar alındı.

Karara göre, Mozambik, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na "gözlemci üye" olarak kabul edildi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, Aralık 2008'de üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi için Doha merkezli kuruldu.

Forum Katar, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile gözlemci üye olarak Venezuela, Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Afrika ülkelerinden Angola da Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda gözlemci üye olarak bulunuyor.

Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'in kuzeyinde son yıllarda 6 trilyon metreküpe yakın doğalgaz keşfedildi.