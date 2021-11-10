Son dakika! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Macron'un telefonuna cevap vermediği iddia edildi - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, başkent Paris'te düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa davet etmek için telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a cevap vermediği öne sürüldü.

L'Opinion gazetesinin haberine göre, Macron 12 Kasım'da Paris'te düzenlenecek konferansa davet etmek için 8 Kasım'da Tebbun'u telefonla aradı.

Tebbun'un telefona cevap vermediği ifade edilen haberde, bunun öncesinde Macron'un, diplomatik yollarla Cezayir'e mektup gönderdiği belirtildi.

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre, Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Tebbun'un geçen ay Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Cezayir'e yönelik ifadeleri nedeniyle Macron ile artık telefonda görüşmediğini söylediği aktarılmıştı.

Elysee Sarayından dün yapılan açıklamada, Macron'un Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu belirtilmişti.

Macron'un, Fransız ve Cezayir halkının yararı ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği vurgulanmıştı.