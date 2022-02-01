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Son dakika: Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

01.02.2022 21:58
Son dakika: Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Cezayir'in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir'in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın parfüm depolama atölyesinde meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yangının civardaki bazı doğal gaz boru hatlarına zarar verdiği kaydedildi.

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Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cezayir'de doğal gaz patlaması: 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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