Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tiyarat'taki Sivil Savunma birimlerinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Cezayir'de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.