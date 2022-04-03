Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

03.04.2022 02:26
Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tiyarat'taki Sivil Savunma birimlerinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Cezayir'de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Doğalgaz, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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