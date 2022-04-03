Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Tiyarat'taki Sivil Savunma birimlerinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Cezayir'de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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