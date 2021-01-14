Son dakika! Cezayir'de sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Cezayir'de sivil aracın geçişi sırasında mayın patladı: 5 ölü, 3 yaralı
14.01.2021 23:51
Son dakika haberler: Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cezayir'in Tunus sınırındaki Tebse ilinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebse ilinde daha önce yola yerleştirilen mayın, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlama sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ordu güçleri konuşlandırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Cezayir ile Tunus arasındaki sınır bölgeleri uzun yıllardır terör örgütü El Kaide'ye bağlı grupların saldırılarına maruz kalıyor.
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