Son dakika... Cezayir'de son bir haftada 13 teröristin yakalandığı açıklandı - Son Dakika
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Son dakika... Cezayir'de son bir haftada 13 teröristin yakalandığı açıklandı

27.04.2022 20:05
Son dakika... Cezayir'de son bir haftada 13 teröristin yakalandığı açıklandı

Son dakika haberleri: Cezayir, 20-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında ülkenin çeşitli bölgelerinde 13 teröristin yakalandığını duyurdu.

Cezayir, 20-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında ülkenin çeşitli bölgelerinde 13 teröristin yakalandığını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Ulusal Halk Ordusu, ülkenin çeşitli yerlerinde yürüttüğü farklı operasyonlarda teröre destek veren 13 unsuru yakalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Aynı dönemde ordunun 2. ve 3. bölge birimlerinin yürüttüğü "kaçakçılıkla mücadele" operasyonlarında da Fas sınırından ülkeye sokulmaya çalışılan çeşitli türde yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 13 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Ülkede El Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa yayılmaya devam ediyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

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Cezayir, Terör, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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