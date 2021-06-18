Son dakika! Cezayir'deki seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Tebbun'a kuracağı hükümet için birçok seçenek sunuyor - Son Dakika

Cezayir'deki erken parlamento seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçları, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a kurulacak hükümet için birçok seçenek sunarken, "uzlaşı hükümeti" seçeneğinin en ağır basan ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC), 407 sandalyeli Meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi aldığını ve seçimlerin galibi olduğunu açıklamıştı.

Bağımsızların parlamentoda yüzde 19,16 oranla 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin yüzde 15,72 oranla 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise yüzde 14 oranla 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Mustakbel Cephesi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 40 sandalye kazandığını belirtmişti.

Şerfi, geri kalan 15 sandalyenin de diğer küçük partiler arasında birer veya ikişer şeklinde dağıldığını aktarmıştı.

Anayasa ne diyor?

Seçimlerle ilgili açıklanan sonuçlar, parlamentoda yüzde 50+1 çoğunluğa (204 sandalye) ulaşarak hükümeti kurmak için Mecliste en az 3 ortaklı bir koalisyonun gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

Hükümetin kurulması, Kasım 2020'de değiştirilen Anayasa'ya göre, Meclise hakim olan çoğunluğun durumuna bağlı.

Anayasa'nın 103. maddesine göre, milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanını destekleyenlerin çoğunluğu elde etmesi halinde hükümeti cumhurbaşkanı kurar ve cumhurbaşkanı "yetkileri hükümetin çalışmalarını koordine etmekle sınırlı olan" bir başbakan atar.

Cumhurbaşkanını destekleyen çoğunluk, Meclisteki milletvekili sayısının en az yüzde 50+1'ini karşılayan ve cumhurbaşkanının programını kabul eden veya destekleyen bir parlamento bloku anlamına gelir.

Anayasa'nın aynı maddesine göre, seçimleri muhalefet partilerinin oluşturduğu blokun kazanması halinde ise hükümete tam yetki sahibi başbakan başkanlık eder.

Başta anayasa değişikliği taslağı olmak üzere Cumhurbaşkanı Tebbun'un tüm siyasi girişimlerini destekleyen UKC, RND, Mustakbel Cephesi ve Ulusal Bina Hareketi'nin pozisyonları göz önüne alındığında, parlamentonun cumhurbaşkanını destekleyen bir çoğunluğa tanık olacağı ortaya çıkıyor.

En büyük blok Tebbun'un elinde

UKC Genel Sekreteri Ebul Fadl Baci, dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tebbun'un belirleyeceği çoğunluk hükümetini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Baci, "Programımız Cumhurbaşkanı Tebbun'un programına yakın ve dolayısıyla kendimizi Tebbun'un belirleyeceği çoğunluk hükümetinin içinde görüyoruz." diye konuştu.

Barış Toplumu Hareketinden hükümete şartlı katılım sinyali

Yönetimdeki rejime 2012'den beri muhalif olan İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi, seçimlerde yüzde 15,72 oranla 64 milletvekili çıkararak, bağımsız milletvekillerinin oluşturduğu bloktan sonra 3'üncü sırada yer aldı.

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrazzak Mukri, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, şartların uygun olması ve yeni kurulacak hükümetin siyasi vizyonunun partinin genel görüşlerine uyması durumunda uzlaşı hükümetine dahil olabileceklerini söyledi.

Koalisyonda yer almak konusunda gelen teklifleri değerlendireceklerini ifade eden Mukri, "Ülkeye hizmet etmek için stratejik ve iyi bir diyalog mu olacak göreceğiz." dedi.

Koşulların uyması ve yeni kurulacak hükümetin siyasi vizyonunun partinin genel görüşlerine uyması durumunda uzlaşı hükümetine dahil olabileceklerini vurgulayan Mukri, bunun için kapıyı aralık bıraktıklarını kaydetti.

Hükümeti kurmak için 3 senaryo

Siyasi analist Rıdvan Buheydel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimde ortaya çıkan çoğunluğun cumhurbaşkanını destekliyor olmasının hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı Tebbun'a verdiğini söyledi.

Buheydel, Meclisteki çoğunluğun cumhurbaşkanını desteklemesinin ayrıca Tebbun'a hükümeti kurma konusunda birçok seçenek de sunduğunu belirtti.

Siyasi analist Buheydel, şöyle devam etti:

"Mevcut tablo, hükümeti kurması için Cumhurbaşkanı Tebbun'a birçok partiden oluşan uzlaşı hükümeti, Mecliste kendisini destekleyen çoğunluktan oluşan hükümet ve bağımsız milletvekillerini de içeren teknokrat hükümet olmak üzere üç seçenek sunuyor."

Buheydel, ülkedeki özel koşullar göz önüne alındığında kurumsal istikrarı sağlamak için yürütmenin karar alma sürecine katılım çemberini genişletme ihtiyacı doğduğunu ve dolayısıyla uzlaşı hükümeti kurulmasının beklendiğini dile getirdi.