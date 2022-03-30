Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü

30.03.2022 18:53
Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü

Son dakika haber... Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki son görüşmeleri değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki son görüşmeleri değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Orta Doğu turu kapsamında bugün Cezayir'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Lamamra, görüşmenin ardından sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla iki ülke arasında mevcut ortaklığın geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası barış konularının ele alındığı "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile "bölgesel güvenlik ve istikrar, ekonomik iş birliği ile insan hakları ve temel özgürlükler" konularını kapsayan bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, "( Afrika'nın) Sahel bölgesindeki terörist grupların istikrarsızlaştırıcı varlığından endişe duyuyoruz ve iki ülke de bölgede güvenlik ve refah istiyor." ifadelerine yer verildi.

Cezayir'in Mali'deki iç savaşta tarafları barışa teşvik ettiği bölgesel liderlik yönünden övgüyle bahsedilen ve Batı Sahra konusundaki anlaşmazlıklara da değinilen açıklamada, Washington'un Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın çabalarına "güçlü şekilde" destek verdiği belirtildi.

ABD'nin, bölgede kalıcı çözümü getirecek siyasi bir çözümü desteklediğine vurgu yapıldı.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken, buradaki programının ardından Fas'a geçmişti.

Fas ziyaretini tamamlamasının ardından bugün erken saatlerde Cezayir'e gelen Blinken'in gün içerisinde Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cezayir Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika


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