Son dakika... CHP Ankara Milletvekili Emir ile İl Başkanı Akıllı, Kahramankazan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve partililer, Kahramankazan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe teşkilatında bir araya gelen partililer, daha sonra çarşı esnafı, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile ilçede salı günleri kurulan pazarı ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnaflarla sohbet eden Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek partilerinden bir istekleri olup olmadığını sordu.

Kadın kolları üyeleri de ev ziyaretlerinde bulundu.