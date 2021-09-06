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Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi - Son Dakika

Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi

06.09.2021 15:55

Son dakika haberlerine göre, Başörtülü bir kadınla ilgili söylediği sözleriyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP MYK toplantısında uyarı istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Mültecilerle ilgili söylemleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle ismi yeniden gündeme geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin olarak, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

"BEN ATATÜRK'ÜN CHP'SİNİN NEFERİYİM"

Özcan, MYK'da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlatan Özcan'ın, başörtülü bir kadınla ilgili bir anısı ve konuşurken gülmesi sosyal medyada tepki çekmişti. Bolu'da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklaması şöyleydi: "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi

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Son Dakika Politika Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi - Son Dakika


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