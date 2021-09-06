Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi - Son Dakika

Mültecilerle ilgili söylemleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadın ile ilgili cinsiyetçi ifadeleri sebebiyle ismi yeniden gündeme geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin olarak, "Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

"BEN ATATÜRK'ÜN CHP'SİNİN NEFERİYİM"

Özcan, MYK'da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve Fetöcülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadesini kullanmıştı.