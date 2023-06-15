Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi - Son Dakika
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Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi

15.06.2023 19:26

Son dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihinden öncesi Danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerini 14 Haziran 2023 yani dün itibariyle sonlandırıldı. Yapılan açıklamada "CHP adına yapılan çalışmalarda her birine ayrı ayrı teşekkür edildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÖREVİNE SON VERİLEN İSİMLER

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

CHP'de seçimden sonra değişim rüzgarları esiyor. Değişim yönünde çok sayıda açıklama yapılıyor. Kılıçdaroğlu da ilk olarak MYK'sını değiştirmişti. MYK'da eski MYK'dan 5 isme yer ayrılmıştı.

ÖRGÜTLERİ KENDİSİNE BAĞLADI

Sadece örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kimseye vermemişti ve örgütleri Kılıçdaroğlu kendisine bağlamıştı. Bu çok dikkat çeken bir ayrıntıydı. Bu nedenle bölgelerin 7'ye ayrılacağı ve 1 koordinatörün olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda gözler danışman ve başdanışmanlardaydı. Beklenen o değişim kararı dün alındı ve bugün duyuruldu. Gözler yeni isimlere çevrilmiş durumda.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi - Son Dakika
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