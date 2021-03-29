CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karabük'te bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından parti binasında karşılanan Erol, gazetecilere, CHP olarak her zaman Karabük'ün yanında olduklarını, kentin sürekli partilerinin gündeminde yer alacağını söyledi.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'den istifa etmesine de değinen Erol, istifa kararının halka sorulması gerektiğini, kendi iradeleriyle bunun doğru olmayacağını dile getirdi.

Erol, daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi de ziyaret etti.