Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (3) - Son Dakika

Enkaz bölgesi

Yapılan çalışmalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etmesi İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen İzmir'de, enkaz alanlarında incelemelerde bulunarak, geceyi çadırda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremde hayatını kaybeden Burcu Yüksel, Dila Yüksel ve Ege Ilgaz Yüksel için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kriz Masasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremden yaralı halde kurtarılarak Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşları da ziyaret etti.