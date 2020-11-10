Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. - Son Dakika

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir.
10.11.2020 13:53
Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur."
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