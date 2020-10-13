Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü
13.10.2020 11:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Yönetim Salonu'nda İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Besti KARALAR/ANKARA,-
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