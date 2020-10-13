Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Yönetim Salonu'nda İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , TBMM İdare Amiri Mehmet Göker eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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