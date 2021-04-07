Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için baş sağlığı diledi

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın şehit pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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