CHP, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a heyet gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti.

Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.