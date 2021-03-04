Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "demokrasi, kuvvetler ayrılığı, adalet yok olacak" diye karşı çıktıklarını belirterek "Söylediklerimizin Adalet Bakanı tarafından tespiti, teyidi bizim açımızdan güzel ama Türkiye açısından çok vahim bir tablodur." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı takviminin işlemediğini savunan Altay, bu konuda teknik aksaklıklar ve şaibeli işlerin toplumun kafasını daha da karıştırdığını söyledi. Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısını anımsatarak ortada aşı olmadığını öne sürdü.

Öğretmenler aşılanmadan okulların açılmasının doğru olmadığını ifade eden Altay, "Erdoğan, nasıl olacak bu iş? Öğretmenleri aşılayamadık, 'Dünyada ilk 5'teyiz.' diyorsun. Öğretmenler aşılanmadan okulların açılması tartışılır." diye konuştu.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının arttığına işaret eden Altay, salgın nedeniyle esnafın ve vatandaşın perişan olduğunu, bu durumun aşıyla çözüme kavuşabileceğini belirtti. Salgın konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Engin Altay, "Sakın ola Erdoğan'ın bulunduğu cenazeleri, telekonferansla katıldığı kongreleri, açılışları örnek alıp hayat normale döndü zannedip kendinizi riske atmayın. Çünkü Erdoğan'ın kongreleri, katıldığı cenazeler, yaptığı açılışlar kötü örnektir. Atalarımız ne güzel söylemiş, su-i misal emsal olmaz. Şu anda Kovid-19 ile mücadelede, günlük yaşantısı itibarıyla hiç dikkate almayacağınız Recep Tayyip Erdoğan ve onun takımıdır." sözlerini sarf etti.

"Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Bir ülkede demokrasi açığı varsa bütçe açığı var demektir." sözlerini sarf ettiği için teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Günaydın. 'Tıkır tıkır demokrasi, şıkır şıkır ekonomi.' Bu, bana ait bir sözdür. Türkiye'nin çıkış noktası da bu olmalıdır. Biz bu ucube sisteme karşı çıkarken 'Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, adalet yok olacak.' dedik. Bizim söylediklerimizin Adalet Bakanı tarafından tespiti, teyidi bizim açımızdan güzel ama Türkiye açısından çok vahim bir tablodur. Adalet Bakanı bu itirafıyla yerinde bir durum tespiti yapmış ve sisteme sarı kart göstermiştir. Bu ifadenin karşılığı Erdoğan'ın ucube sistemine sarı karttır ve bu Adalet Bakanı tarafından gösterilmişse daha da anlamlıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi demokraside üçüncü lige indirdiğini iddia eden Altay, Erdoğan'ın yargıya kafa tuttuğunu, sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle insanları hapse attırdığını, eleştirenlere tazminat cezaları yağdırdığını öne sürdü. Altay, "Türk demokrasisinin önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasıdır, kafasının içidir. Genetik şeceresidir." görüşünü savundu.

İnsan hakları masalıyla toplumun uyutulmaya, ülke gerçeklerinin perdelenmeye çalışıldığını öne süren Altay, iktidarın bugüne kadarki yanlışlarını kabul ederek mevcut anayasaya uymasının yeterli olacağını söyledi.

Altay, mevcut anayasanın 100'den fazla maddesinin değiştirildiğini ve bu anayasada birçok hak ve özgürlüğün önünde engel bulunmadığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "bu hak ve özgürlükleri kullanmasına engel olduğu kesimlerden özür dilmeye ve AİHM kararlarına uyacağını ve uyulmasını tavsiye edeceğini açıklamaya" davet ettiğini aktardı. Engin Altay, "Erdoğan Anayasa'ya gölge etmemeli, Meclis'e baskı yapmamalı, yargıya talimat vermemeli, insanların yaşam tarzına karışmamalı, toplumu bölmemeli, devleti çürütmemeli. Bunlar olursa hiç yeni kanun çıkarmadan, yeni bir anayasa yapmadan bile, biz bu anayasa kalsın demiyoruz, bu toplum biraz huzur bulur, biraz nefes alır." dedi.

"Tam adı Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sadece son 2-3 yılda yaptıkları reformların dahi başlı başına bir destan olduğunu" söylediğini aktararak "AK Parti, Erdoğan döneminde Türkiye'de bir reform yok, bir deform var. Türkiye enine boyuna, kültürel, sosyal, ekonomik olarak deforme ediliyor." görüşünü savundu.

Büyüme oranının son iki yılda azaldığını, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini, enflasyonun, işsizliğin, devletin iç ve dış borcunun, ödediği faizin, vatandaşın bankalara borcunun ve açlık sınırının yükseldiğini anlatan Altay, "Bu da Erdoğan'ın destanı. Bu destansa aman aman köyden uzak olsun, bu reformsa kapıdan bacadan uzak olsun. Ne böyle reform ne böyle destan istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın yönetmelikler, kanunlar, Anayasa ve kurallara saygısız olduğunu iddia eden Altay, bir güvenlik personelinin uyardığı vatandaş ile AK Parti kongresinden fotoğrafları göstererek "İki resim arasındaki farkı ben söyleyeyim, bunun tam adı Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır." ifadesini kullandı.

"Millet İttifakı'nı sarsmaya Erdoğan'ın gücü yetmez"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Tıkır tıkır çalışan belediyelerimizi Erdoğan ya hazmedecek ya hazmedecek. Devletin yapamadığını yapan belediyelerimizin başarılarını kıskanmamalı, teşekkür etmelidir. Teşekküründen vazgeçtik, Sinoplu Diyojen'in söylediği gibi gölge etme başka ihsan istemeyiz. AK Parti'nin yarattığı karanlık Türkiye'de CHP olmayacak. CHP, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye hakaret etmesini istediğini vurgulayan Altay, "Ağzına ne geliyorsa söylesin. Testinin içinde ne varsa o boşalır." sözlerini sarf etti.

Vatandaşın son İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağını çektiğini öne süren Altay, "Belli ki Erdoğan'ın kulağının acısı hala geçmemiş. Ayrıca AK Parti'den geçtiğimiz aylarda ikiz doğumun sancısı da hala dinmemiş." diye konuştu.

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı için yaptığı "Şimdiden tel tel dökülmeye başladılar." sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Millet İttifakı'na yönelik toplum nezdindeki güven, itimat ve teveccüh belli ki Erdoğan'ı çıldırtmaya devam ediyor. O çıldırdıkça devlete ve millete kötülük ve fenalık yapıyor. Bunun için de üzülüyoruz. Millet İttifakı'nı sarsmaya Erdoğan'ın gücü yetmez." dedi.