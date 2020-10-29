CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü - Son Dakika

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü
29.10.2020 14:09
CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü
SAMSUN - Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 24 yaşındaki Furkan Demir, bugün Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancı, Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP il ve ilçe başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.
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