CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü - Son Dakika

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 24 yaşındaki Furkan Demir, bugün Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancı, Kemal Zeybek , Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci , CHP il ve ilçe başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

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