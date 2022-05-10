CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Altun'a yönelik "hakaret" davası sürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamalarının hakaret olmadığını savundu.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Kaftancıoğlu, kimlik tespiti sırasında, bildiği kadarıyla sabıka kaydının bulunmadığını, 10 bin lira civarında aylık gelirinin olduğunu belirtti.

Üzerine atılı suçlamaya ilişkin yazılı savunma vereceğini ifade eden Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığını, görevi gereği bazı nesnel gerçekleri topluma bildirmekle yükümlü olduğunu, müştekiye karşı herhangi bir hakaretinin bulunmadığını ileri sürdü.

Kaftancıoğlu, açıklamalarının müştekiye yönelik hakaret olmadığını, mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptığını iddia etti.

Sanığın avukatı Hasan Fehmi Demir, taleplerine ilişkin mahkemeye sunduğu dilekçesinde belirttikleri belge ve dosyaların ilgili kurumlardan ve mahkemelerden gönderilmesini, bunlar dosyaya geldikten sonra tanık dinletmek istediklerini kaydetti.

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu ise şikayetlerinin devam ettiğini, Kaftancıoğlu'nun müvekkili hakkında yaptığı açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğünü aşarak hakaret içerikli olduğunu belirterek, "Kaldı ki kaçak yapıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hal böyleyken müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen savcı, sanık avukatlarının tevsi tahkikat taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, aynı konuya ilişkin görülen dava dosyalarının birer örneğinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasına ve sanık avukatlarının tevsi tahkikat talebinin kabul edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yaptığı anlatılıyor.

Bu açıklamalara karşı müşteki Fahrettin Altun'un, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği ifade ediliyor.

İddianamede, müşteki Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtiliyor.

Sanık Kaftancıoğlu'nun açıklaması esnasında müşteki Fahrettin Altun'u hedef alarak dile getirdiği söylemlerinin, incitici ve tahkir edici olduğu vurgulanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşan eyleminden dolayı "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.