Son dakika... CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk...
Son dakika haberleri... CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 06:49
Kaynak: İHA
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