Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü - Son Dakika

Cübbeli Tebliğciler bu kez pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu

Vakaların patladığı ilde Vali'ye gelen mesaj her şeyi özetliyor: Söylerken bile utanıyorum

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNURKEN SIRTINI DÖNDÜ

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen törene ise CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hareketi damga vurdu. Narin, tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunmaya başladığı anda sırtını döndü.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlikte ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günlere gölge düşürmekten vazgeçmeye, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Cumhurbaşkanımızdan yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum." denildi.