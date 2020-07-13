Son dakika! CHP'li Budak: "İşsizlik ekonomik ve sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor" - Son Dakika

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, işsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Büyük bir sel dağdan kopmuş geliyor ve bu selin önünde ne varsa alıp götürüyor. Hem ekonomik, hem sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor." dedi.

Budak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asıl gündemin işsizlik, yoksulluk olmasına rağmen Meclis çatısı altında bunların konuşulmadığını öne sürdü.

Sivil inisiyatifin sesinin kesilmesine yönelik çalışmaların sonuncusunun da baroların bölünmesine yönelik düzenlemeyle görüldüğünü savunan Budak, halkın gerçekleri takip edebildiği sosyal medyanın sınırlanması ile ilgili bir yasa teklifi de hazırlandığını iddia etti.

Budak, turizmin doğrudan döviz kazandıran tek ana sektör olduğunu belirterek, koronavirüs salgınıyla birlikte sorunların büyük boyutlara ulaştığını savundu.

Sektörde, kasım ayından bu yana 700 bin kadar kişinin işsiz kaldığını ifade eden Budak, turizm sektörünün bu sene beklenen rakamları elde edemeyebileceğini söyledi.

Bu kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığını dile getiren Budak, krizden her sektörün etkilendiğini kaydetti. Budak, son verilere göre iki yılda 3 milyon 500 bin kişinin işini kaybettiğini ileri sürdü.

İşsizlik Fonu'nda 2019 sonunda 131 milyar lira olduğunu ancak işsiz kalanlara 8-10 milyar lira civarında para ödendiğini aktaran Budak, fondaki paranın nereye harcandığını sordu. Budak, "İşsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Daha önce yok muydu? Vardı. Pandemi süreci buna etki yaptı mı? Yaptı. Fakat uyarmak gerekiyor, hem toplumu hem iktidarı. Büyük bir sel dağdan kopmuş geliyor ve bu selin önünde ne varsa alıp götürüyor. Hem ekonomik, hem sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor." diye konuştu.