Son dakika! CHP'li Budak: "İşsizlik ekonomik ve sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor" - Son Dakika

Son dakika! CHP'li Budak: "İşsizlik ekonomik ve sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor"

Son dakika haberleri: CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, işsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Büyük bir sel dağdan kopmuş geliyor ve bu selin önünde ne varsa alıp götürüyor.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, işsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Büyük bir sel dağdan kopmuş geliyor ve bu selin önünde ne varsa alıp götürüyor. Hem ekonomik, hem sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor." dedi.

Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

Budak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asıl gündemin işsizlik, yoksulluk olmasına rağmen Meclis çatısı altında bunların konuşulmadığını öne sürdü.

Sivil inisiyatifin sesinin kesilmesine yönelik çalışmaların sonuncusunun da baroların bölünmesine yönelik düzenlemeyle görüldüğünü savunan Budak, halkın gerçekleri takip edebildiği sosyal medyanın sınırlanması ile ilgili bir yasa teklifi de hazırlandığını iddia etti.

Budak, turizmin doğrudan döviz kazandıran tek ana sektör olduğunu belirterek, koronavirüs salgınıyla birlikte sorunların büyük boyutlara ulaştığını savundu.

Sektörde, kasım ayından bu yana 700 bin kadar kişinin işsiz kaldığını ifade eden Budak, turizm sektörünün bu sene beklenen rakamları elde edemeyebileceğini söyledi.

Bu kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığını dile getiren Budak, krizden her sektörün etkilendiğini kaydetti. Budak, son verilere göre iki yılda 3 milyon 500 bin kişinin işini kaybettiğini ileri sürdü.

İşsizlik Fonu'nda 2019 sonunda 131 milyar lira olduğunu ancak işsiz kalanlara 8-10 milyar lira civarında para ödendiğini aktaran Budak, fondaki paranın nereye harcandığını sordu. Budak, "İşsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Daha önce yok muydu? Vardı. Pandemi süreci buna etki yaptı mı? Yaptı. Fakat uyarmak gerekiyor, hem toplumu hem iktidarı. Büyük bir sel dağdan kopmuş geliyor ve bu selin önünde ne varsa alıp götürüyor. Hem ekonomik, hem sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! CHP'li Budak: 'İşsizlik ekonomik ve sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor' - Son Dakika

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! CHP'li Budak: "İşsizlik ekonomik ve sosyal patlamalara sebep olabilecek boyutlara gidiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]