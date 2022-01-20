Üye Girişi
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor - Son Dakika

CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor

20.01.2022 15:42
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor

CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyorCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun sonuna gelindiği gösteriyor.

CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun sonuna gelindiği gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik çevrelere güven vermeyen açıklamalarını sürdürdüğünü belirterek "Daha düne kadar, yeni ürünün tuttuğunu, dolardan TL'ye geçiş olduğunu diyordu. 163 milyar dolar döviz hesabı vardı, şimdi de aynı var. Bankalardaki döviz hesaplarında anlamlı hiç fark yok. Yeni kur korumalı mevduat hesabında Türk lirası mevduata çevirmesi yok. 20 Aralık günü olan mevduat ile bugünkü arasında hiçbir fark yok. Fark ne, eskiden TL'de duran vatandaş şimdi döviz korumalı hesaba geçti" diye konuştu.

'BÜYÜK FARK, BÜYÜK HATALARI ORTAYA KOYUYOR'Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in '84 milyona karşı sorumluluğum var' şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek "Sana sorulan o değil, sen rakam söyle, söyleyebiliyor musun? Çünkü rakamlara girdiğinde yalan söyledikleri ortaya çıkacak. Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyonu yüzde 82,8 olarak hesaplamışlar. TÜİK ise yüzde 36. Arada dağlar var. Bu kadar büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.'BİRİNİN GİDİP DİĞERİNİN GELMESİ SONUCU DEĞİŞTİRMEZ'

Özel, TÜİK Başkanı Dinçer'in istifa ettiği ancak kabul edilmediği iddialarına ilişkin "Olasıdır, hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. Birinin gidip, diğerinin gelmesi sonucu değiştirmez. TÜİK'i, 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu'na çeviren anlayışın değişmesi lazım" dedi. Özel ayrıca Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararına ilişkin de "Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı. Onun sonucudur" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası, Türk Lirası, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor - Son Dakika


Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu         
15:54
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azaldı! İşte kasadaki net rakam Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azaldı! İşte kasadaki net rakam         
15:46
Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!         
15:43
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybetti Liberya'da bir kilisede çıkan izdihamda 29 kişi hayatını kaybetti         
15:08
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
15:35 Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız
15:32 CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir
15:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi?
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement