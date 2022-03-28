CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı

28.03.2022 17:07
CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı

CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır" dedi.

CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti sözcüsü Faik Öztark, toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşında yapıcı rol oynamasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor" dedi.

Ramazan ayının Türkiye'de ve dünyada huzura, barışa ve refaha vesile olmasını dileyen Öztrak, "Ama hükümet ülkede huzur da bereket de bırakmadı. Yurttaşlarımızı öyle bir borç batağına sürükledi ki milletimiz nefes alamaz hale geldi. Son 1 yılda, kredisini ödeyemeyenlerin sayısı neredeyse dörde katlandı. Kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı da yüzde 162 arttı. Millet sadece bankalara değil, devlete olan vergi borçlarını da ödeyemiyor. Son 2 yıldır vergide tahsilat oranı dibe vurdu" diye konuştu.'ARTIK GÜN HELALLEŞME GÜNÜDÜR'Öztrak, kutuplaşmanın Türkiye'yi çok yorduğunu belirterek, "Toplumu en geniş yelpazede temsil eden 6 partimizin yaptığı güç birliği otoriter bir yönetimi sandıkta yolcu edecek. Bu dünya demokrasi tarihinde de mümtaz örneklerden biri olacak. Artık gün yaraları sarma, helalleşme, kucaklaşma ve uzlaşma günüdür. Kutuplaşmadan beslenen mevcut hükümet de artık gidici olduğunu idrak etti. Bulanık suda balık avlamaya uğraşıyor. Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz, demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır" ifadesini kullandı.'SENARYOLAR UYDURUYOR'

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla' sözleriyle ilgili soruya, "Bu zırvanın sahibi zırvasını ispatla mükelleftir. Çok açık ifade ediyorum; aksi taktirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep ve adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır. Uyuşturucu kaçakçısıyla, dolandırıcısıyla, her türlü suçluyla fotoğrafı olan bu şahıstır. Anlaşılan bu zat altındaki koltuk sallandıkça yerini korumak için en iyi bildiği işi yapıyor; senaryolar uyduruyor" diye cevap verdi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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