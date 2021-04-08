Son dakika... CHP'li Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında "durma" kararı verildi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinde yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, mahkeme yargılamanın durmasına karar verdi.

Bakırköy 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sezgin Tanrıkulu ile avukatı katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, 1 Aralık 2020'de verdiği mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2017 tarihli oluru ile sanık Tanrıkulu hakkında kovuşturma izni verdiği, bu kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldığı belirtildi.

Suç tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan sanık Tanrıkulu'nun 1 Haziran 2015'te Zaman gazetesinin 6. sayfasında yer alan röportajına iddianamede ayrıntılı olarak yer verildiği kaydedilen mütalaada, sanığın Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret içeren sözler sarf ettiği ve bu sözlerin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurlarını barındırdığı bildirildi.

Mütalaada, sanık Tanrıkulu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkemeye muhakemenin durmasını içeren dilekçe veren sanık Tanrıkulu'nun avukatı, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, "Müvekkilim 27. dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu durumun öncelikle dikkate alınmasını isteriz." dedi.

Katılan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Suça konu eylem ile ilgili 2017 tarihli gazetede yayınlanan beyanata ilişkin Adalet Bakanlığının verdiği yargılama izni kararı doğrultusunda yine esasa ilişkin mütalaaya katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Son sözü sorulan sanık Sezgin Tanrıkulu, "Durma kararı verilmesini isteriz." dedi.

Mahkeme, yargılama sürecinde sanığın milletvekili sıfatıyla TBMM'de göreve başladığını, bu hale göre Anayasa'nın 83/2-3 maddesi kapsamında milletvekilliğinin yasal düzenlemeler karşısında sürdüğü aşama içerisinde hakkında yargılama yapılmasının olanaklı bulunmadığını belirterek, sanık hakkında başlatılan yargılamanın Anayasa'nın 83/2-3 maddesince "yasama sorumsuzluğu"ndan durmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla, kapatılan Zaman gazetesinin 1 Haziran 2015 tarihli nüshasında yer alan bir yazıda o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinde hakaret edildiği anlatılarak suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor.

Soruşturma sonucunda toplanan delillere göre, Tanrıkulu'nun kullandığı ifadelerin bütünü halinde değerlendirilmesi sonucunda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun oluştuğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, sanık Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.