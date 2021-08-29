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İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR - Son Dakika

İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR

29.08.2021 00:19

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) organizasyonuyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başkan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu...

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) organizasyonuyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başkan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına, 'Bir bilgeyi, hoşgörüyü, insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz" diyerek başladı. Aklı kullanmanın, doğruyu bulmanın, inançta derinleşmenin yolunu, tasavvufu, Hacı Bektaş Veli'nin öğrettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Hünkar'ın öğütlerinden şunları paylaştı:

'Bu topraklarda yaşayıp, anlayana çok şey söyledi. O dedi ki en büyük keramet, O dedi ki adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki arifler hem aradır hem aratıcı. O dedi ki en yüce servet ilimdir. O dedi ki aslı şeytan tevazünün aslı rahmandır. O dedi ki düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. ve o dedi ki dili, dili rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir"

"AYDINLANMANIN MEŞALESİNİ TAŞIDI"

Hacı Bektaş Veli'nin çağlar ötesinden söylediklerinin bugün evrensel kurallara dönüştüğünü vurgulayan Kılıçdaraoğlu, 'O elinde kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin donuyla Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öyküsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. Mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş feyz almıştır. Dergahındaki hocası Lokman Perende'dir" ifadelerini kullandı.

"İSLAM ÜLKELERİNDE ACI VAR, KAN VAR, GÖZYAŞI VAR"

Kılıçdaroğlu 'Onun dergahında eğitim görenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. O, hep adaleti savunmuştur, devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bektaşi Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkar böyle söylüyor. Ama bugün dünyada acı gerçekler var. Bugün dünyada, savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri. İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi alanlarda temel alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlık yaşıyor. Dileriz yaşanan acı dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasında huzur ve adalet gelir, adalet ve huzur kazanmış olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda "Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama hakkı imkanı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR
İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR

Yenikapı Etkinlik Alanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: DİLERİZ İSLAM DÜNYASINDA ADALET VE HUZUR KAZANMIŞ OLUR - Son Dakika


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