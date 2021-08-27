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Son dakika haberleri... CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi" - Son Dakika

Son dakika haberleri... CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi"

27.08.2021 19:40
Son dakika haberleri... CHP lideri Kılıçdaroğlu:

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi etkisi altına alan yangın afetine ilişkin, "Bir dayanışma kültürü sergilendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi etkisi altına alan yangın afetine ilişkin, "Bir dayanışma kültürü sergilendi. Bu bizim hasletimiz olan bir kültür. Dayanışma kültürü bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da yangın bölgelerindeki vatandaşları ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, Bodrum'da yanan Mazı, Çökertme, Ören Türkevleri bölgesinden sonra Muğla'da 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile toplantı yaptı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanları ile yaptığı toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir felaket önlendi. Yangını yaşayan, acıyı yaşayan orman köylülerini ziyaret ettik. Bizlerden beklentilerini sorduk. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bütün muhtarlarımız ve köylülerimiz belediye başkanlarımızın yaptığı katkılardan son derece mutlular. Vatandaşlarımızın Belediye Başkanlarımıza teşekkürü beni memnu etti. Muğla'nın 13 ilçesi var, Muğla'nın sıkıntıları var. Orman yangılarının söndürülmesi için katkı veren belediye sayısı 85. Yangının söndürülmesine katkı veren 85 belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bu belediyeler içinde sadece CHP değil, her partiden belediye başkanımız var. Bir dayanışma kültürü sergilendi. Bu bizim hasletimiz olan bir kültür. Dayanışma kültürü bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"THK'NIN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİ SAĞLANMADI"

Türk Hava Kurumunun durumunu da değinen Kılıçdaroğlu, "Sel felaketinde de bütün vatandaşlarımız ve belediyelerimiz oradaydı. Burada kritik nokta THK'nın durumu. Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çıkacak yangını süratle müdahale edilmesinin altyapısı oluşturulmalı. THK hakkında davalar açılmış durumda. Umarım mahkeme bir an önce kararını verir ve genel kurulunu yapar. Biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

"BELEDİYELERİMİZ KÖYLÜLERİN ZARARINI KARŞILAR"

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarım şunu taahhüt ediyor ve ettiler. Telef olan hayvanlar varsa tümü karşılanacak. Beyaz eşya varsa tespit edilip karşılanacak. Arı kovanları karşılanacak, zeytin fidanı talebi var. Bu taleplerin tamamı Belediye Başkanlarımız tarafından karşılanacak. Eşyaları zarar gören var. Bunlar da giderilecek. TOKİ ve AFAD verilen görev çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Daha sonra yapılacak konutlar nedeniyle vatandaşların belli bir miktar borçlandırılacağı yönünde bilgi var. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde borçlandırıldığında biz 11 Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını yükleneceğiz. Bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Bu kadar büyük acılar yaşamış orman yangınının söndürülmesi için elinden çabayı göstermiş vatandaşların elini cebine atmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"DERELER ISLAH EDİLECEK"

Yanan alanlarda sel tehlikesinin bulunduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Önümüz kış. AFAD ve TOKİ ne yapıyorlarsa süratle yapsınlar. Kış geldi, soğuk. Nerede kalacak bu vatandaşlar. Yapamayacaklarsa açıklasınlar. Kış sürecinde vatandaş daha çok mağdur olabilir. Derelerin ıslahı, Yangın oldu ağaçlar yandı. Şiddetli bir yağmurda ciddi sel felaketi ile karşılaşabiliriz. O derelerin ıslah edilmesi lazım ve DSİ bunu süratle yerine getirmesi lazım. Bunu muhtarlar da bizden istediler" dedi.

AFGANİSTAN KONUSU

Afganistan'da herkesi düşündüren ve kaygılandıran gelişmeler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "En son patlayan bombalar nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti. Dünyada terörden en fazla acıyı yaşayan bir ülkeyiz. Afganistan konusunda alınan kararı sevinçle karşılarız. Ayağına, tırnağına taş bile değmesini istemeyiz askerimizin. Bir an önce askerlerimizin evlerine ve kışlalarına dönmelerini arzu ederiz. Türkiye'ye gelen Afganlılar var. Bunların kendi ülkelerine gönderilmeleri için karar alınmasını istiyoruz. Resim rakamları Sayın Erdoğan açıkladı. Peki bu insanlar nasıl geldi. Acı olan sınırlarımızın yolgeçen hanı oluğunu Sayın Erdoğan'ın bizzat açıklaması. Gayri resmi rakamları şu kadar diye ifade etmek doğru değil. Bu rakamları kim veriyor. Daha fazla ise ne olacak. İşin özeti kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. 2 bin 500 km yolu kat edip Türkiye'ye gelen bir anlayışı kabul etmiyoruz. Çıkabilecek olan sorunlar konusunda endişeliyiz. Umarım bu endişemizi işbaşındaki siyasi otorite anlar" dedi.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Son dakika haberleri... CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Yangın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi' - Son Dakika


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