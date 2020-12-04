Son dakika... CHP Maltepe İlçe Yöneticisi hakkında cinsel saldırıdan 24 buçuk yıl hapis istemi - Son Dakika

Son dakika... CHP Maltepe İlçe Yöneticisi hakkında cinsel saldırıdan 24 buçuk yıl hapis istemi

04.12.2020 14:38
Son dakika... CHP Maltepe İlçe Yöneticisi hakkında cinsel saldırıdan 24 buçuk yıl hapis istemi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Maltepe'de 23 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli U.K. ile müşteki Z.Y.'nin bir süre aynı yerde çalıştıkları, suç tarihinde de U.K.'nin Z.Y.'yi Maltepe'de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.'nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği anlatıldı.

Kafeden diğer müşterilerin de gitmesiyle Z.Y. ile U.K.'nın baş başa kaldığı, şüpheli U.K.'nın gitmek isteyen Z.Y.'ye kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağa kalktığında kendisine çekip üzerine aldığı, Z.Y.'nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.'nın kafasına vurduğu belirtildi. Şüpheli U.K.'nın buna kızarak Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ederek boğazını sıktığı, 'seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

3 ayrı suçtan 24 buçuk yıla kadar hapis talebi

Bu eylemlerin yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünün belirtildiği iddianamede, şüpheli U.K.'nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, İddianame, Saldırı, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... CHP Maltepe İlçe Yöneticisi hakkında cinsel saldırıdan 24 buçuk yıl hapis istemi - Son Dakika


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